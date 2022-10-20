Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору

Провалившийся под воду мост в деревне Неверов Бор Череповецкого района пообещали отремонтировать.

Ранее NewsVo писал, что жители Череповецкого района рассказали о жительнице из Неверова Бора, которая вынуждена ходить в магазин в ДСК по опасному мосту. Женщина в возрасте, но сама берет молоток, гвозди, свои материалы и ремонтирует этот мостик, без какой-либо помощи.

Неравнодушные Череповчане опубликовали просьбу помочь женщине в социальных сетях. На нее откликнулся глава района Роман Маслов, сказав, что выедет на место и посмотрит, чем можно помочь.