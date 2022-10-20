Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору

20.10.2022 [Общество]

Провалившийся под воду мост в деревне Неверов Бор Череповецкого района пообещали отремонтировать. 

Ранее NewsVo писал, что жители Череповецкого района рассказали о жительнице из Неверова Бора, которая вынуждена ходить в магазин в ДСК по опасному мосту. Женщина в возрасте, но сама берет молоток, гвозди, свои материалы и ремонтирует этот мостик, без какой-либо помощи.

Неравнодушные Череповчане опубликовали просьбу помочь женщине в социальных сетях. На нее откликнулся глава района Роман Маслов, сказав, что выедет на место и посмотрит, чем можно помочь. 

«Сегодня встретился с жительницей деревни Галиной Александровной, чтобы на месте осмотреть деревянный настил через реку. По результатам выезда приняли следующие решения. Глава Судского поселения организует бригаду строителей, а мы в свою очередь предоставим все необходимые материалы. Вместе с неравнодушными жителями проведём субботник и выполним ремонтно-восстановительные работы в ближайшее время», — написал Роман Маслов позже. 

Тэги: мосты, дороги

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