В Вологде объявлен прием заявок на конкурс на соискание молодежной научной премии им. Христофора Леденцова

Прием заявок на второй конкурс на соискание городской молодежной стипендии им. Христофора Леденцова для поддержки молодых вологжан, занимающихся наукой, стартовал 20 октября. Участие в конкурсе могут принять студенты, очно обучающиеся в ссузах и вузах Вологды, и молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, профессионально занимающиеся научной и научно-технической деятельностью на территории Вологды. Сообщают в администрации города Вологды.

«Христофор Семёнович Леденцов был купцом первой гильдии, избирался гласным городской Думы, занимал должность городского головы. Он являлся основателем Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений, которое занималось поддержкой исследований ученых начала XX века. По заветам выдающегося вологжанина продолжаем поддержку студентов и молодых учёных. В начале 2022 года была отобрана первая десятка городских стипендиатов премии Христофора Леденцова. В течение года они получали ежемесячные поощрения из городского бюджета для реализации своих научных, полезных для города разработок. А сейчас подходит время для выбора новых стипендиатов. Вологодская молодежь вообще очень талантлива, реализует множество проектов, в том числе научной направленности. Уверен, стипендия имени Христофора Леденцова является стимулом в этой очень важной работе», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Общее количество стипендиатов в год — 10 человек. Пятеро из них — это студенты, для которых размер стипендии составляет 4000 рублей ежемесячно. Еще пятеро — молодые ученые, размер стипендии 10 000 рублей ежемесячно. Стипендия назначается ежегодно на календарный год.

Заявки на участие в конкурсе на соискание стипендии принимаются Управлением информации и общественных связей Администрации города Вологды в период с 08:00 20 октября до 17:00 11 ноября по адресу: г. Вологда, ул. Каменный Мост, 4, кабинет 76 (перерыв на обед: 12:30–13:30). Вся необходимая информация, в том числе пакет документов и форма для подачи заявки, размещены на сайте Администрации города Вологды.

Дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни в Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Каменный Мост, 4, каб. 76 (Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды) с 08:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00, тел. 72-96-70.

Напомним, с предложением о вручении молодежной стипендии им. Леденцова выступил Мэр Вологды Сергей Воропанов в 2021 году. Депутаты Вологодской городской Думы эту идею поддержали.

Выдача научных премий стартовала в 2022 году, в год празднования 180-летия со дня рождения знаменитого вологжанина, мецената Христофора Леденцова. Также в Вологде прошел ряд других мероприятий, посвященных юбилейной дате. Учреждена и вручена медаль «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова», установлен памятник «Русскому Нобелю» возле корпуса Вологодского государственного университета, по инициативе Администрации города Вологды снят фильм «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство», презентовано второе издание книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове «Аршином общим не измерить».