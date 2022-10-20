В Вологде объявлен прием заявок на конкурс на соискание молодежной научной премии им. Христофора Леденцова

20.10.2022 [Общество]

Прием заявок на второй конкурс на соискание городской молодежной стипендии им. Христофора Леденцова для поддержки молодых вологжан, занимающихся наукой, стартовал  20 октября. Участие в конкурсе могут принять студенты, очно обучающиеся в ссузах и вузах Вологды, и молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, профессионально занимающиеся научной и научно-технической деятельностью на территории Вологды. Сообщают в администрации города Вологды.

«Христофор Семёнович Леденцов был купцом первой гильдии, избирался гласным городской Думы, занимал должность городского головы. Он являлся основателем Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений, которое занималось поддержкой исследований ученых начала XX века. По заветам выдающегося вологжанина продолжаем поддержку студентов и молодых учёных. В начале 2022 года была отобрана первая десятка городских стипендиатов премии Христофора Леденцова. В течение года они получали ежемесячные поощрения из городского бюджета для реализации своих научных, полезных для города разработок. А сейчас подходит время для выбора новых стипендиатов. Вологодская молодежь вообще очень талантлива, реализует множество проектов, в том числе научной направленности. Уверен, стипендия имени Христофора Леденцова является стимулом в этой очень важной работе», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Общее количество стипендиатов в год — 10 человек. Пятеро из них — это студенты, для которых размер стипендии составляет 4000 рублей ежемесячно. Еще пятеро — молодые ученые, размер стипендии 10 000 рублей ежемесячно. Стипендия назначается ежегодно на календарный год.

Заявки на участие в конкурсе на соискание стипендии принимаются Управлением информации и общественных связей Администрации города Вологды в период с 08:00 20 октября до 17:00 11 ноября по адресу: г. Вологда, ул. Каменный Мост, 4, кабинет 76 (перерыв на обед: 12:30–13:30). Вся необходимая информация, в том числе пакет документов и форма для подачи заявки, размещены на сайте Администрации города Вологды.

Дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни в Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Каменный Мост, 4, каб. 76 (Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды) с 08:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00, тел. 72-96-70.

Напомним, с предложением о вручении молодежной стипендии им. Леденцова выступил Мэр Вологды Сергей Воропанов в 2021 году. Депутаты Вологодской городской Думы эту идею поддержали.

Выдача научных премий стартовала в 2022 году, в год празднования 180-летия со дня рождения знаменитого вологжанина, мецената Христофора Леденцова. Также в Вологде прошел ряд других мероприятий, посвященных юбилейной дате.  Учреждена и вручена медаль «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова», установлен памятник «Русскому Нобелю» возле корпуса Вологодского государственного университета, по инициативе Администрации города Вологды снят фильм «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство», презентовано второе издание книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове «Аршином общим не измерить».  

Тэги: премия, христофор леденцов

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