В Вологодском районе на мосту столкнулись фура и две «Газели»: пострадали два человека

В Вологодском районе на мосту через реку Лихтошь столкнулись большегруз «Вольво» и два автомобиля «Газель», сообщает районная газета «Маяк».

Инцидент произошёл на 436 километре трассы М-8 20 октября около 11:30. Пострадали водители «Газелей». По данным издания, фура выехала на полосу встречного движения.

Пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области информирует, что в связи с ДТП движение по трассе перекрыто в обе стороны. Для объезда рекомендуется пользоваться автодорогой «Вологда — Ростилово» (Старое Московское шоссе). Обстоятельства происшествия устанавливаются.