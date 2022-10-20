В Вологодском районе на мосту столкнулись фура и две «Газели»: пострадали два человека

20.10.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе на мосту через реку Лихтошь столкнулись большегруз «Вольво» и два автомобиля «Газель», сообщает районная газета «Маяк».

Инцидент произошёл на 436 километре трассы М-8 20 октября около 11:30. Пострадали водители «Газелей». По данным издания, фура выехала на полосу встречного движения.

Пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области информирует, что в связи с ДТП движение по трассе перекрыто в обе стороны. Для объезда рекомендуется пользоваться автодорогой «Вологда — Ростилово» (Старое Московское шоссе). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие
фото из группы газеты "Маяк" в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

В Вологде ищут свидетелей ДТП с пострадавшим

Водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и скрылся

217
0

Один человек пострадал в ДТП на улице Ленинградской в Вологде 17 октября

Рено Логан врезался в стоявшие на светофоре автомобили

611
0

Смертельное ДТП на пешеходном переходе произошло в Великом Устюге 17 октября

52-летнюю женщину сбил Фольксваген Транспортер. Пострадавшая скончалась на месте ДТП

478
0

В Череповце девятилетний ребёнок попал под машину

Пострадавший перебегал дорогу на красный свет. Его госпитализировали.

648
0

В Череповецком районе автомобиль сбил лося

Животное погибло, водитель и его пассажирка получили травмы

656
0

На улице Дзержинского в Вологде дорожный рабочий попал под машину

Пострадавшего госпитализировали с травмами

705
0

В Череповце трамвай сбил пешехода

Пешеход улетел прямо под трамвай, но не пострадал

954
0

В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход

Он переходил дорогу в неустановленном месте

815
0

На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие

Обстоятельства аварии устанавливаются

3439
0

В Вологде арестовали водителя, который сбил собаку на перекрёстке Разина-Карла Маркса

Суд признал его виновным в невыполнении обязанностей в связи с ДТП

1392
0

В Вологде устанавливают личность мужчины, погибшего при ДТП на улице Четряковской

Автомобиль «Ниссан» сбил его рано утром 27 сентября

1342
0

В Череповце машина врезалась в трамвай

Водительница автомобиля выжила

1082
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области поступили заявления о субсидиях на временное трудоустройство 975 работников под риском увольнения
Житель Сокола получил 9 лет колонии за то, что до смерти избил знакомого
Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает
Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору
В Вологде ищут свидетелей ДТП с пострадавшим
В Вологде объявлен прием заявок на конкурс на соискание молодежной научной премии им. Христофора Леденцова
В Вологде несколько дней устраняют коммунальную аварию
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1197
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Нервы не выдержали уже у водителя 18-го автобуса МУ ПАТП

748
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

623
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика