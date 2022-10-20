В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню

20.10.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое.

Инцидент произошёл в одной из пекарен города. Работница рассказала, что подозреваемый, угрожая ножом, забрал кассовый ящик с деньгами и убежал. Она оценила ущерб в 17 тысяч рублей.

«Задержанный рассказал, что однажды проходил мимо пекарни и обратил внимание на большую очередь из покупателей. Мужчина подумал, что в кассе должно быть много наличных. В магазине по соседству злоумышленник похитил нож и перчатки. Дождавшись, когда все клиенты выйдут, злодей достал нож и потребовал деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вскрыть ящик на месте он не смог и потому забрал его с собой. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

Тэги: разбой, нож, уголовное дело
видео УМВД РФ по Вологде

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