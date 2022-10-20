Житель Череповца до смерти избил собутыльника его же тростью

В Череповце 31-летний местный житель подозревается в причинении смертельных травм знакомому.

По версии следствия, мужчины в течение нескольких дней распивали спиртное и вечером 17 октября поссорились.

«В ходе ссоры 31-летний мужчина взял металлическую трость 57-летнего знакомого и в том числе ею нанес ему множественные удары по голове и туловищу, причинив смертельные повреждения, от которых пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После он ушёл из квартиры, но вернулся на следующее утро. Правоохранители задержали его на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.