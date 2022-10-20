Житель Вологды получил срок за слив данных мобильного оператора

Житель Вологды осужден за продажу конфиденциальных данных оператора связи. Сообщают в УФСБ России по Вологодской области.

Следственным подразделением УФСБ России по Вологодской области проведено расследование уголовного дела в отношении вологжанина 1995 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее копирование, совершенный с использованием служебного положения из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 183 УК России (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконным способом, из корыстной заинтересованности).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь сотрудником компании — оператора связи, в период с июля по сентябрь 2020 года осуществлял копирование персональных данных абонентов и отправлял их заинтересованным лицам за деньги. Для пересыла он использовал Telegram.

Вологодский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года один месяц (условно) с испытательным сроком три года.

Приговор суда вступил в законную силу.