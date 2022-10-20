Воспитанник вологодского волейбола вызван в Молодежную сборную России

Вологжанин Семён Литвин, игрок молодёжной команды «Зенит-2» вызван на сборы в сборную команду России U15. Об этом сообщила главный тренер петербуржского «Зенита - 2» Татьяна Образцова.



Напомним, что Семён начал заниматься волейболом в Вологде под руководством тренера Алексея Валерьевича Крюкова. Затем юноша поступил в училище олимпийского резерва №1 Санкт-Петербурга.