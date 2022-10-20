Воспитанник вологодского волейбола вызван в Молодежную сборную России

20.10.2022 [Спорт]

Вологжанин Семён Литвин, игрок молодёжной команды «Зенит-2» вызван на сборы в сборную команду России U15. Об этом сообщила главный тренер петербуржского «Зенита - 2» Татьяна Образцова.

Напомним, что Семён начал заниматься волейболом в Вологде под руководством тренера Алексея Валерьевича Крюкова. Затем юноша поступил в училище олимпийского резерва №1 Санкт-Петербурга.

Тэги: волейбол

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
Житель Москвы получил штраф за прослушивание украинской музыки в салоне авто
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологодскую область придут заморозки и снег
В Вологде выбрали нового директора молодёжного центра «ГОР. СОМ35»

Похожие новости

Череповецкие волейболистки одержали две победы в четырёх матчах второго тура чемпионата Высшей лиги «А»

Игры проходили в Череповце с 13 по 16 октября

404
0

Вологодская команда «Воллей тайм 1» стала победителем традиционного турнира по волейболу

Он прошел в волейбольном центре на Петрозаводской

786
0

Три победы, в четырех матчах, одержали волейболистки «Северняки» в первом туре Высшей лиги "А"

Матчи прошли в Череповце с 22 по 25 сентября

687
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» не смогли пробиться в полуфинал Кубка России

Матчи предварительного этапе Кубка страны прошли с 6 по 11 сентября

680
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» провели три товарищеских матча

Игры прошли в подмосковном городе Одинцово с 26 по 28 августа, и носили закрытый характер

711
0

Сборная Вологодской области заняла второе место XI летней спартакиады учащихся России по волейболу

Соревнования прошли в Белореченске с 13 по 21 июля.

1352
0

Череповецкие волейболистки стали серебряными призерами Всероссийских соревнований

Соревнования проходили в Анапе с 21 по 30 мая 2022 года

1193
0

Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу

Финальная часть турнира прошла в Воронеже с 3 по 11 мая

1321
0

Вологодских волейболистов пригласили в сборную России

Ребята играют за «Воллей тайм»

1320
0

Волейболистки «Северянки» подтвердили звание чемпионок высшей лиги «А»

В заключительном туре, который прошел с 15 по 17 апреля, череповчанки одержали три победы

995
0

Юные волейболистки череповецкой «Северянки-3» стали чемпионками первой лиги

Финальный этап турнира прошёл в городе металлургов с 5 по 10 апреля

1097
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали три победы в финальном этапе Высшей лиги «А»

Матчи прошли в Екатеринбурге с 11 по 13 марта

1219
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца до смерти избил собутыльника его же тростью
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
Житель Вологды получил срок за слив данных мобильного оператора
Дачная жизнь осенью. Проект №6
На заправке в Чагодощенском районе горел автомобиль «Тойота»
В Вологде суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу ребенка, упавшего на стройке
Segezha Group и ВШЭ завершили второй этап программы обучения
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1168
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Нервы не выдержали уже у водителя 18-го автобуса МУ ПАТП

615
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

615
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика