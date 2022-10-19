Губернатор Вологодской области пообещал вернуть мобилизованных отцов троих детей домой

19.10.2022 [Политика]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что мобилизованные многодетные отцы вернутся домой. 

«С самого начала частичной мобилизации ко мне поступает огромное количество обращений граждан с просьбой помочь получить отсрочку для отцов, воспитывающих троих детей. Как руководитель оперативного штаба в Вологодской области я принял решение вернуть из воинских частей и учебных центров Минобороны всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее заседание Призывной комиссии области будет проведено в ближайшее время, все решения будут зафиксированы», — написал Кувшинников.

По данным военного комиссариата Вологодской области, в настоящий момент насчитывается свыше 50 мобилизованных многодетных отцов. 

Тэги: мобилизация, военная спецоперация

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