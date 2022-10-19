Губернатор Вологодской области пообещал вернуть мобилизованных отцов троих детей домой

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что мобилизованные многодетные отцы вернутся домой.

«С самого начала частичной мобилизации ко мне поступает огромное количество обращений граждан с просьбой помочь получить отсрочку для отцов, воспитывающих троих детей. Как руководитель оперативного штаба в Вологодской области я принял решение вернуть из воинских частей и учебных центров Минобороны всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее заседание Призывной комиссии области будет проведено в ближайшее время, все решения будут зафиксированы», — написал Кувшинников.