Пьяный житель Вологды после ссоры с девушкой напал на сотрудника ГИБДД

19.10.2022 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.

Установлено, что инцидент произошёл в мае 2022 года. Подсудимый был пьян и нецензурно высказался в адрес сотрудника ГИБДД. Когда его задерживали, он несколько раз ударил одного из полицейских.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном и принес извинения сотрудникам полиции. Пояснил, что преступление совершил вследствие состояния опьянения и чувства обиды, поскольку поссорился с девушкой», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: напал на полицейского, пьяный, оскорбление, суд, приговор

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