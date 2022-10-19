Пьяный житель Вологды после ссоры с девушкой напал на сотрудника ГИБДД

В Вологде суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.

Установлено, что инцидент произошёл в мае 2022 года. Подсудимый был пьян и нецензурно высказался в адрес сотрудника ГИБДД. Когда его задерживали, он несколько раз ударил одного из полицейских.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном и принес извинения сотрудникам полиции. Пояснил, что преступление совершил вследствие состояния опьянения и чувства обиды, поскольку поссорился с девушкой», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.