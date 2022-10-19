Футболисты вологодского «Динамо» потерпели разгромное поражение от ивановского «Текстильщика»

Футболисты вологодского «Динамо» на своем поле потерпели разгромное поражение от лидера Второй лиги, группы 2.2, ивановского «Текстильщика», со счетом 0:3.



Вологжане пропустили один мяч до перерыва и ещё два во втором тайме.



Для «бело-синих» это третье поражение подряд. Сохранять ли вологжане 5 строчку турнирной таблице будет известно вечером, после того как свой матч проведут костромской «Спартак» и «Торпедо-Владимир». Вологодское же «Динамо» свой следующий матч проведет в понедельник, 24 октября, против «Знамени Труда» из Орехова-Зуева.