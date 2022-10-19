Лесопромышленный комплекс в Вологодской области не остановит свою работу

19.10.2022 [Экономика]

Губернатор Вологодской области исключил остановку лесопромышленного комплекса в регионе, сообщает vo.rbc.ru.

На заседании градостроительного совета в Белозерске он заявил, что предприятия уровня АО «Череповецлес» и его дочерней структуры «Белозерсклес» являются системообразующими и ни в коем случае нельзя допустить их остановки.

«Меры, которые помогут предприятию сохранить сбыт своей продукции как внутри страны, так и за рубежом. Это меры государственной поддержки, ослабление налоговых режимов, выработка новых транспортных коридоров сбыта продукции. Предприятие устойчиво работает, менеджмент продолжает инвестиционную активность и строительство новых предприятий. Мы обязательно поможем. Это рабочие места и стабильность. Она будет обеспечена», — приводит издание слова Олега Кувшинникова.

Отмечается, что проблемы у лесозаготовщиков начались после санкций ЕС. В начале июля появилась информация, что с 4 июля ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство пиломатериалов из-за прекращения поставок в Евросоюз. Позднее эта информация была опровергнута холдингом предприятия.

Тэги: лесопромышленный комплекс, Вологодская область, губернатор, Поддержка

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников
Житель Москвы получил штраф за прослушивание украинской музыки в салоне авто
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

В Вологодском районе установили памятный знак работникам лесной отрасли

Его поставили на территории комплекса для выращивания посадочного материала на станции Дикая

1706
1

В Череповце завершили инвестпроект по расширению фанерного производства

Его реализовали в АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»

2571
2

Завод по производству фанеры «Устьелес» в Соколе начнет работать со следующей недели

Об этом заявил генеральный директор предприятия Владимир Сверчков

3890
0

Бренд «Вологодский дом» стал знаком качества деревянного домостроения региона

Еще с советских времен наша страна делала ставку на вывоз пиломатериалов и круглого леса. Русский Север именовали не иначе, как «всесоюзной лесопилкой». Но только в последние 15-20 лет за счет крупных инвестиционных проектов, модернизации деревообрабатывающих предприятий и государственной поддержки вектор сместился в сторону глубокой переработки древесины

2391
0

В ВГМХА открылся учебный класс для подготовки операторов лесозаготовительной техники John Deere

Компания «Трактородеталь», представляющая технику John Deere в Вологодской области, и ВГМХА подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов для лесной отрасли

2566
0

В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу

В правительстве Вологодской области говорят, что это произошло из-за проблем с поставкой сырья, а руководство завода заявило Newsvo, что у них украли оборудование

12559
0

В Вологде приставы арестовали лесопильные станки у предприятия на улице Клубова

Фирма накопила 7 млн рублей долга перед налоговой

3073
0

В Харовске к 2019 году построят завод по комплексной переработке древесины

Об этом рассказали в Корпорации развития

7372
1

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе

Руководство организации, действуя из личной заинтересованности, в период с февраля по апрель 2017 года не выплачивало работникам заработную плату

4028
0

В Белозерском районе открылся новый лесоперерабатывающий завод

Там создано 100 новых рабочих мест

6157
0

"Белозерский леспромхоз" планирует вложить около 350 млн рублей в модернизацию лесопильного завода

Если инвестиционный проект будет реализован, объемы производства сухих хвойных пиломатериалов на действующем лесопильном заводе вырастут до 100 тысяч кубометров в год

3320
0

На базе Вохтожского ДОКа создали новое предприятие – «Вохтогалесдрев»

Однако рабочих мест на новом предприятии гораздо меньше, чем работников "Вохтожского ДОКа"

6740
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Губернатор Вологодской области пообещал вернуть мобилизованных отцов троих детей домой
Пьяный житель Вологды после ссоры с девушкой напал на сотрудника ГИБДД
Футболисты вологодского «Динамо» потерпели разгромное поражение от ивановского «Текстильщика»
Лесопромышленный комплекс в Вологодской области не остановит свою работу
Вологодское отделение партии «Яблоко» подало заявку на митинг памяти жертв политрепрессий
Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце
Показ фильма «Целуются зори» пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1113
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Вологодский РОДНИЧОК между Ленинградская 75 а и проезжей частью

293
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

590
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика