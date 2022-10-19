Лесопромышленный комплекс в Вологодской области не остановит свою работу

Губернатор Вологодской области исключил остановку лесопромышленного комплекса в регионе, сообщает vo.rbc.ru.

На заседании градостроительного совета в Белозерске он заявил, что предприятия уровня АО «Череповецлес» и его дочерней структуры «Белозерсклес» являются системообразующими и ни в коем случае нельзя допустить их остановки.

«Меры, которые помогут предприятию сохранить сбыт своей продукции как внутри страны, так и за рубежом. Это меры государственной поддержки, ослабление налоговых режимов, выработка новых транспортных коридоров сбыта продукции. Предприятие устойчиво работает, менеджмент продолжает инвестиционную активность и строительство новых предприятий. Мы обязательно поможем. Это рабочие места и стабильность. Она будет обеспечена», — приводит издание слова Олега Кувшинникова.

Отмечается, что проблемы у лесозаготовщиков начались после санкций ЕС. В начале июля появилась информация, что с 4 июля ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство пиломатериалов из-за прекращения поставок в Евросоюз. Позднее эта информация была опровергнута холдингом предприятия.