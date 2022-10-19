Вологодское отделение партии «Яблоко» подало заявку на митинг памяти жертв политрепрессий

19.10.2022 [Общество]

Заявку на митинг памяти жертв политрепрессий подало Вологодской отделение парти «Яблоко». Партия планирует провести митинг 30 октября. Сбор у памятника на Предтеченской (с 12-00 до 13-00), у Вечного огня (с 13-00 до 14-00) и у памятника Ленину на Мира, 8 (с 14-00 до 15-00). На митинг можно записаться в группе ВК: https://vk.com/yablokovologda.

В 1991 году постановлением Верховного Совета РСФСР 30 октября стало национальным Днем памяти жертв политических репрессий. 

Когда говорят о политических репрессиях, то часто имеют в виду Большой террор 1937–1938 гг. Однако, упускается из виду Гражданская война, первые годы Советской власти, когда отсутствовали какой-либо учёт и документирование. По некоторым оценкам массовые расправы Красного террора унесли жизни до 1 миллиона человек.

Следующий этап — это уничтожение кулачества как класса. Жертвами коллективизации 1930–1933 гг. стали около 6 миллионов крестьян.

В годы Большого террора было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых около 725 тысяч были расстреляны. Таким образом, в 1937–1938 гг. советское государство по политическим мотивам ежедневно уничтожало в среднем 1 тысячу своих граждан.

Согласно данным вологодских архивов только за 10 месяцев конца 1937 — начала 1938 годов решением тройки УНКВД по Вологодской области к высшей мере наказания было приговорено 2037 человек, а 2487 человек отправлены в лагеря сроком на 8-10 лет. 

Тэги: репрессии

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников
Житель Москвы получил штраф за прослушивание украинской музыки в салоне авто
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы

В интернете появилось видео с совещания комиссии, где он говорит об этом открытым текстом

6865
0

В Вологде судят мужчину, который бросил в дверь офиса "Единой России" бутылку с зажигательной смесью

Ему предъявили обвинение в совершении хулиганства, выражающегося в неуважении к обществу, с использованием предметов в качестве оружия, по мотивам политической ненависти.

1315
0

В Вологодской области внучка репрессированного крестьянина пыталась взыскать с властей стоимость его утраченных домов

Дед Людмилы Блиадзе, житель деревни Путошка в Череповецком районе, был раскулачен и сослан в исправительно-трудовой лагерь, где и скончался

2541
0

Деятели культуры и искусства просят освободить краеведа Юрия Дмитриева из-за обнаруженного в петрозаводском СИЗО коронавируса

Два месяца назад Дмитриев перенес тяжелое респираторное заболевание, поэтому у 64-летнего исследователя репрессий, в случае заражения коронавирусом, организм может не выдержать.

2885
0

Интерактивная карта ГУЛАГа появилась в краеведческом музее Тотьмы

Экспозиция, посвященная истории политических репрессий в Тотемском районе, откроется 9 августа

1974
1

В музее Великого Устюга покажут запрещенную в СССР картину местного художника

Картину «Первый губернский съезд депутатов Советов 19 июля 1918 года» списали из-за того, что некоторые из изображенных на ней людей были репрессированы

3212
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футболисты вологодского «Динамо» потерпели разгромное поражение от ивановского «Текстильщика»
Лесопромышленный комплекс в Вологодской области не остановит свою работу
Вологодское отделение партии «Яблоко» подало заявку на митинг памяти жертв политрепрессий
Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце
Показ фильма «Целуются зори» пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября
Во всех регионах России установлены различные режимы готовности и уровни реагирования в связи со спецоперацией
Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» пройдет в Вологде 20 октября
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1082
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Вологодский РОДНИЧОК между Ленинградская 75 а и проезжей частью

218
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

583
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика