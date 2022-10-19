Вологодское отделение партии «Яблоко» подало заявку на митинг памяти жертв политрепрессий

Заявку на митинг памяти жертв политрепрессий подало Вологодской отделение парти «Яблоко». Партия планирует провести митинг 30 октября. Сбор у памятника на Предтеченской (с 12-00 до 13-00), у Вечного огня (с 13-00 до 14-00) и у памятника Ленину на Мира, 8 (с 14-00 до 15-00). На митинг можно записаться в группе ВК: https://vk.com/yablokovologda.

В 1991 году постановлением Верховного Совета РСФСР 30 октября стало национальным Днем памяти жертв политических репрессий.

Когда говорят о политических репрессиях, то часто имеют в виду Большой террор 1937–1938 гг. Однако, упускается из виду Гражданская война, первые годы Советской власти, когда отсутствовали какой-либо учёт и документирование. По некоторым оценкам массовые расправы Красного террора унесли жизни до 1 миллиона человек.

Следующий этап — это уничтожение кулачества как класса. Жертвами коллективизации 1930–1933 гг. стали около 6 миллионов крестьян.

В годы Большого террора было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых около 725 тысяч были расстреляны. Таким образом, в 1937–1938 гг. советское государство по политическим мотивам ежедневно уничтожало в среднем 1 тысячу своих граждан.

Согласно данным вологодских архивов только за 10 месяцев конца 1937 — начала 1938 годов решением тройки УНКВД по Вологодской области к высшей мере наказания было приговорено 2037 человек, а 2487 человек отправлены в лагеря сроком на 8-10 лет.