Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце.

– Эти милые животные в нынешнем году поселились во многих местах города. Областная больница не стала исключением: белкам комфортно живется на обширной зеленой территории ВОКБ2, – рассказывают сотрудники больницы.

Сообщается также, что эту кормушку сотрудники больницы изготовили своими руками. Наполнять ее кормом предлагается всем желающим.

– Крупу и сухарики лучше не приносить, – предупреждают медики.

Напомним, в природе белки питаются ягодами, грибами, семенами хвойных растений, лесными орехами.

Из домашних продуктов для белок подойдут: