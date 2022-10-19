Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце.
– Эти милые животные в нынешнем году поселились во многих местах города. Областная больница не стала исключением: белкам комфортно живется на обширной зеленой территории ВОКБ2, – рассказывают сотрудники больницы.
Сообщается также, что эту кормушку сотрудники больницы изготовили своими руками. Наполнять ее кормом предлагается всем желающим.
– Крупу и сухарики лучше не приносить, – предупреждают медики.
Напомним, в природе белки питаются ягодами, грибами, семенами хвойных растений, лесными орехами.
Из домашних продуктов для белок подойдут:
- сухофрукты – яблоки, чернослив, курага или изюм;
- фрукты и овощи;
- семечки, грецкие орехи, фундук или семена тыквы (из орехов белкам не советуют давать арахис, а миндаль, для них это яд).