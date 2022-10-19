Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце

19.10.2022 [Общество]

Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце.

– Эти милые животные в нынешнем году поселились во многих местах города. Областная больница не стала исключением: белкам комфортно живется на обширной зеленой территории ВОКБ2, – рассказывают сотрудники больницы.

Сообщается также, что эту кормушку сотрудники больницы изготовили своими руками. Наполнять ее кормом предлагается всем желающим.

– Крупу и сухарики лучше не приносить, – предупреждают медики.

Напомним, в природе белки питаются ягодами, грибами, семенами хвойных растений, лесными орехами.

Из домашних продуктов для белок подойдут: 

  • сухофрукты – яблоки, чернослив, курага или изюм;  
  • фрукты и овощи; 
  • семечки, грецкие орехи, фундук или семена тыквы (из орехов белкам не советуют давать арахис, а миндаль, для них это яд).
Тэги: белки, больницы

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