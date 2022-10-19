Показ фильма «Целуются зори» пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября

Бесплатный показ фильма «Целуются зори» (0+) по одноименной повести Василия Белова пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября.
«Целуются зори» – это комедия кинорежиссера Сергея Никоненко, вышедшая на экраны СССР в 1978 году. Сценарий к фильму написал Василий Белов.
Съемки фильма проходили в Вологде, и многие вологжане стали тогда актерами массовки.
По сюжету колхозник Егорыч, бригадир Николай Иванович и тракторист Лешка приезжают в город, где попадают в курьезные ситуации.
Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова проходят сейчас в Вологде.
Напомним, что Василий Иванович Белов – русский писатель, поэт и сценарист, один из крупнейших представителей «деревенской прозы». Член Союза писателей СССР. Он родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха в Харовском районе Вологодской области. В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы и отражение самобытности традиций Русского Севера Василию Ивановичу присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. Умер в возрасте 80 лет в 2012 году в Вологде.
Программа мероприятия:
Фойе кинотеатра «Ленком»
- С 13.00 до 13.30 сбор гостей;
- Мастер классы по народно-художественным промыслам (услуга платная);
- Книжно-иллюстративная выставка «Василий Белов - хранитель русского лада»;
- Викторина «Народное слово».
Кинозал с 13:30
Выступления:
- Колесниковой Марины Григорьевны, Центр писателя В.И. Белова;
- Кануновой Татьяны Николаевны, автора книги «Кино Вологодчины»,
- Пологих Елены Владимировны, автора экскурсионного маршрута по местам съемок фильма «Целуются зори»;
- Ансамбля «Школы традиционной народной культуры»;
- Гармониста Александра Полякова. Дружное исполнение участниками и гостями одной всеми известной песни.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.