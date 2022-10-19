Показ фильма «Целуются зори» пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября

Бесплатный показ фильма «Целуются зори» (0+) по одноименной повести Василия Белова пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 октября.

«Целуются зори» – это комедия кинорежиссера Сергея Никоненко, вышедшая на экраны СССР в 1978 году. Сценарий к фильму написал Василий Белов.

Съемки фильма проходили в Вологде, и многие вологжане стали тогда актерами массовки.

По сюжету колхозник Егорыч, бригадир Николай Иванович и тракторист Лешка приезжают в город, где попадают в курьезные ситуации.

Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова проходят сейчас в Вологде.

Напомним, что Василий Иванович Белов – русский писатель, поэт и сценарист, один из крупнейших представителей «деревенской прозы». Член Союза писателей СССР. Он родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха в Харовском районе Вологодской области. В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы и отражение самобытности традиций Русского Севера Василию Ивановичу присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. Умер в возрасте 80 лет в 2012 году в Вологде.

Программа мероприятия:

Фойе кинотеатра «Ленком»

С 13.00 до 13.30 сбор гостей;

Мастер классы по народно-художественным промыслам (услуга платная);

Книжно-иллюстративная выставка «Василий Белов - хранитель русского лада»;

Викторина «Народное слово».

Кинозал с 13:30

Выступления:

Колесниковой Марины Григорьевны, Центр писателя В.И. Белова;

Кануновой Татьяны Николаевны, автора книги «Кино Вологодчины»,

Пологих Елены Владимировны, автора экскурсионного маршрута по местам съемок фильма «Целуются зори»;

Ансамбля «Школы традиционной народной культуры»;

Гармониста Александра Полякова. Дружное исполнение участниками и гостями одной всеми известной песни.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.