Во всех регионах России установлены различные режимы готовности и уровни реагирования в связи со спецоперацией

19.10.2022 [Политика]

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области введено военное положение. Такой указ Путина опубликован на сайте Кремля

Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с полуночи 20 октября.

Путин объяснил военное положение тем, что на этих территориях и до проведения референдумов  действовал режим военного положения. И сейчас его необходимо оформить уже в рамках российского законодательства.

В остальных регионах также введут различные режимы. 

Так в указе говорится, что на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя вводится средний уровень реагирования.

 «В рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Высшие должностные лица вышеупомянутых регионов должны будут усилить охрану общественного порядка, военных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Также там вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Предусмотрено временное отселение жителей в безопасные районы, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Введен контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

На территориях  Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением вышеназванных пунктов введен  уровень повышенной готовности.

«В рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

На этих территориях также усилят охрану, введут особый режим работы объектов, ограничат движение транспортных средств и будут контролировать различные объекты. 

В остальных регионах введен режим базовой готовности. 

«В рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

В этих регионах, в том числе в Вологодской области будет усилена охрана общественного порядка, введут особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Также во время базового режима готовности будет установлен перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации, которые «определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации».

 

Тэги: военная спецоперация

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