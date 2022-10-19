Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» пройдет в Вологде 20 октября.

– Этот необычный формат придумали в Московском городском педагогическом университете. Его поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны. Для того, чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. Цель кроссворда — поддержать интерес к истории у самой широкой аудитории — школьников, студентов и взрослых, – сообщает об акции сайт Культура.РФ. – Участникам акции предложат занимательные вопросы и задания, которые помогут проверить, соответствуют ли их представления об исторических событиях подтвержденным фактам и документам.