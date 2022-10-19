Жители Вологды смогут узнать свой вич-статус за 15 минут

С октября по декабрь в Вологде работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Всего за 15 минут жители областной столицы могут узнать свой ВИЧ-статус. Мобильный пункт будет работать почти два месяца в разных частях города.

Так на улице Конева, 5Б, у «Плазы» пункт будет работать 24 октября, 21 ноября и 5 декабря, на улице Ярославской, 32, у «Макси» 28 октября, 25 ноября и 9 декабря.

Возле «Макси» на ул. Ильюшина, 8, мобильный пункт откроется 7 и 28 ноября, возле «Макси» на Окружном шоссе, 28, — 11 ноября и 2 декабря. 14 ноября и 12 декабря пункт появится у ТЦ «Апельсин» на улице Карла Маркса, 105.

На всех точках пункты будут открыты с 15:00 до 18:00. Специалисты возьмут кровь из пальца и через 15 минут скажут ответ. Обследование проводится бесплатно и анонимно. Полис и паспорт не требуются.

В этом году ВИЧ выявлен в области у 275 человек. Всего в регионе вирусом иммунодефицита болеют 5490 человек.