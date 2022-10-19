Участились случаи мошенничества с просьбой оказать финансовую помощь мобилизованным в Вологде

19.10.2022 [Общество]

В Вологде участились случаи мошенничества с просьбой оказать финансовую помощь мобилизованным.

– Мошенники звонят предпринимателям, представляются сотрудниками Администрации города Вологды или представителями органов государственной власти, с просьбой перевести денежные средства и указывают реквизиты для оказания гуманитарной помощи мобилизованным, – сообщают сотрудники департамента имущественных отношений администрации города Вологды.

Как говорится в сообщении, сотрудники администрации города Вологды и органов государственных органов не звонят гражданам с просьбой перевода денежных средств. 

Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Граждане, желающие оказать помощь или задать вопрос по частичной мобилизации, могут обратиться по следующим адресам:

Фото: https://vk.com/prodazhaarenda35

Тэги: мошенники, мобилизация

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