Участились случаи мошенничества с просьбой оказать финансовую помощь мобилизованным в Вологде

В Вологде участились случаи мошенничества с просьбой оказать финансовую помощь мобилизованным.

– Мошенники звонят предпринимателям, представляются сотрудниками Администрации города Вологды или представителями органов государственной власти, с просьбой перевести денежные средства и указывают реквизиты для оказания гуманитарной помощи мобилизованным, – сообщают сотрудники департамента имущественных отношений администрации города Вологды.

Как говорится в сообщении, сотрудники администрации города Вологды и органов государственных органов не звонят гражданам с просьбой перевода денежных средств.

Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Граждане, желающие оказать помощь или задать вопрос по частичной мобилизации, могут обратиться по следующим адресам:

