Видеоспектакли под открытым небом увидят жители Череповца 19 октября

Два видеоспектакля под открытым небом смогут увидеть сегодня, 19 октября, жители Череповца.
В рамках торжественного открытия цифрового экрана в ТРЦ «Мармелад» здесь будут показаны работы художников России.
Зрители увидят два видеоспектакля:
- «Формы» – это коллаборация медиа-художника Юрия Пелина с известным художником Мишей Айзеком. Сюжет формы – это передача ощущений, эмоций за счет форм, цвета.
- «Мисс Мармелад» – это ролик с персонажем – девушкой, которая прилетела из далекой галактики.
Начало показов 19 октября в 17:00 по адресу: Череповец, Октябрьский пр-т, 29.
Возрастных ограничений нет.
Вход свободный.