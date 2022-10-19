Видеоспектакли под открытым небом увидят жители Череповца 19 октября

19.10.2022 [Культура]

Два видеоспектакля под открытым небом смогут увидеть сегодня, 19 октября, жители Череповца.

В рамках торжественного открытия цифрового экрана в ТРЦ «Мармелад» здесь будут показаны работы художников России.

Зрители увидят два видеоспектакля:

  1. «Формы» – это коллаборация медиа-художника Юрия Пелина с известным художником Мишей Айзеком. Сюжет формы – это передача ощущений, эмоций за счет форм, цвета.
  2. «Мисс Мармелад» – это ролик с персонажем – девушкой, которая прилетела из далекой галактики.

Начало показов 19 октября в 17:00 по адресу: Череповец, Октябрьский пр-т, 29.

Возрастных ограничений нет.

Вход свободный.
 

Тэги: спектакли, видео, художники

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