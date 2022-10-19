В Вологде мобилизовали мужчину с травмой плеча, сразу после больничного. Об этом написала его родственница Екатерина Армякова. Она обратилась в партию социальной защиты.

Екатерина рассказала, что ее брат Антон Наумов был мобилизован 08 октября 2022 года и направлен в город Кострома.

«У Антона травма плеча правой руки (разрыв связок, мениска). Да, травма старая, но дала о себе знать за 2 месяца до мобилизации. Был на больничном листе у травматолога-ортопеда, выписан 07 октября 2022 года с рекомендацией ограничения нагрузок и проведении операции. В этот же день брат явился в военкомат с результатами обследования, но на документы никто не обратил внимания, и Антона признали годным к службе в зоне СВО на Украине», — пишет Екатерина.

Она говорит, что за неделю учений на полигоне состояние брата значительно ухудшилось.

«Опустилось плечо и правая рука практически обездвижена, любое, даже не значительное движение проходит с сильной болью. Обращение в сан.часть результата не дало. Мало того, врач поликлинники при военном госпитале, сказал, что даже не имеет права госпитализировать брата, потому что тот мобилизованный, а не военнослужащий (хотя широко известно заявление, что мобилизованные приравниваются к военнослужащим-контрактникам, прим.). Антон принимает сильные обезболивающие, которые уже перестают помогать», — говорит Екатерина.

Жена брата Нелли Наумова 11 октября написала обращение в военную прокуратуру, которое было отправлено в Военную Академию РХБЗ им. Тимошено Костромы для проверки.

В обращении уточняется, что в настоящий момент мобилизованный Наумов Антон не может соблюдать рекомендации врачей по ограничению нагрузок на руку. Жена Антона просит признать мобилизацию незаконной.

Партия Социальной защиты города Вологды отправила обращение родственников мобилизованного также лидеру Партии социальной защиты, депутату Законодательного собрания Костромской области Владимиру Михайлову, надеясь на положительно решение. Пока ответы по этой ситуации от официальных органов родственникам не пришли.



