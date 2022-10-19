Электрикам в Вологодской области пришлось восстанавливать ЛЭП из-за бобров

Сотрудники «Россети Северо-Запада» сообщили, что им пришлось восстанавливать ЛЭП, после того, как бобры уронили на нее дерево.

«Сейчас грызуны орудуют в Республике Коми, Вологодской, Архангельской и Калининградской областях. Сгрызают тонкие деревья за 10 минут, потолще — за ночь. Деревья валятся направо и налево. Из-за их „работ“ нам пришлось восстанавливать электроснабжение на одной из линий в Вологодской области — в порыве трудолюбия бобры уронили огромное дерево из гущи леса, которое макушкой задело провод ЛЭП», — написали сотрудники предприятия.

Специалисты оперативно выехали и устранили неполадку.