Электрикам в Вологодской области пришлось восстанавливать ЛЭП из-за бобров

19.10.2022 [Общество]

Сотрудники «Россети Северо-Запада» сообщили, что им пришлось восстанавливать ЛЭП, после того, как бобры уронили на нее дерево. 

«Сейчас грызуны орудуют в Республике Коми, Вологодской, Архангельской и Калининградской областях. Сгрызают тонкие деревья за 10 минут, потолще — за ночь. Деревья валятся направо и налево. Из-за их „работ“ нам пришлось восстанавливать электроснабжение на одной из линий в Вологодской области — в порыве трудолюбия бобры уронили огромное дерево из гущи леса, которое макушкой задело провод ЛЭП», — написали сотрудники предприятия. 

Специалисты оперативно выехали и устранили неполадку. 

Тэги: бобры, ЛЭП

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