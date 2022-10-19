Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года

19.10.2022 [Общество]

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года. Об этом заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов. Гульшина связывает снижение показателей с пандемией:

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни».

При этом по указу Путина ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.

Тэги: продолжительность жизни

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