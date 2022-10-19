В Вологде будут судить мужчину, пытавшегося украсть железнодорожные рельсы

Житель Вологды предстанет перед судом за то, что пытался украсть железнодорожные рельсы. Об этом сообщает прокуратура Вологды.

«Заместителем прокурора города Вологды утвержден обвинительный акт по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено по независимым от этого лица обстоятельствам)», — уточняют в ведомстве.

По версии дознания в июле этого года 33-летний вологжанин, возвращаясь из гостей по улице 3-го Интернационала увидел лежащие на земле отрезки железнодорожных рельс. Он решил их украсть. Позже мужчина приехал на «Газели» в место, где лежали рельсы и при помощи буксировочного троса и металлической тележки стал грузить отрезки металлических рельс в кузов автомашины. В этот момент его заметил начальник службы безопасности организации, владеющей рельсами.

В итоге вологжанину грозит до 1 года лишения свободы.