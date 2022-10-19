В Вологде будут судить мужчину, пытавшегося украсть железнодорожные рельсы

19.10.2022 [Происшествия]

Житель Вологды предстанет перед судом за то, что пытался украсть железнодорожные рельсы. Об этом сообщает прокуратура Вологды. 

«Заместителем прокурора города Вологды утвержден обвинительный акт по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено по независимым от этого лица обстоятельствам)», — уточняют в ведомстве. 

По версии дознания в июле этого года 33-летний вологжанин, возвращаясь из гостей  по улице 3-го Интернационала увидел лежащие на земле отрезки железнодорожных рельс. Он решил их украсть. Позже мужчина приехал на «Газели» в место, где лежали рельсы и при помощи буксировочного троса и металлической тележки стал грузить отрезки металлических рельс в кузов автомашины. В этот момент его заметил начальник службы безопасности организации, владеющей рельсами.

В итоге вологжанину грозит до 1 года лишения свободы. 

Тэги: воровство, рельсы

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