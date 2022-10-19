В одной из школ Череповецкого района случился пожар

18 октября утром в Ирдоматской школе произошел пожар на кухне в столовой. Загорелась плита. Об этом сообщил глава района Роман Маслов.

«Самое главное — дети и сотрудники школы не пострадали. Возгорание было потушено собственными силами до приезда пожарной службы. Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме. Школьники и сотрудники были эвакуированы из здания. Оперативно выехал в школу на место ЧП для оценки ситуации и принятия необходимых мер по устранению последствий. Уже сейчас специалисты приступили к ремонту плиты», — написал Маслов.