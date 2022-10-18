Хороший урожай помог замедлить инфляцию в Вологодской области

18.10.2022 [Экономика]

В Вологодской области в течение последних пяти месяцев замедляется инфляция, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

В сентябре, по данным Росстата, уровень инфляции составил 14,8% после 16% в августе. Этому поспособствовало увеличение посевных площадей и хороший урожай.

«Помидоры, капуста, картофель и лук по сравнению с сентябрем прошлого года стали дешевле, а темп прироста цен на яблоки снизился. Увеличение объемов производства мяса в целом по стране привело к замедлению роста цен на мясо курицы и свинину, а также на колбасные изделия, фарш и мясные консервы», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что уменьшение спроса на автомобили и бытовую технику, а также расширение производства ДСП для производства мебели и ограничение экспорта, замедлили рост цен на эти категории товаров.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в России в 2022 году составит 11,0–13,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году она снизится до 5,0–7,0% и вернется к 4% в 2024 году.

Тэги: инфляция, цены, статистика, урожай

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