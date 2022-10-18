Вологжанина осудили за убийство случайной знакомой

Житель Вологды осужден за убийство женщины, с которой познакомился на улице для того, чтобы вместе провести время.

Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Вологда, который совершил убийство.

Суд установил, что в мае 2022 года молодой человек на улице познакомился с женщиной, чтобы вместе выпить алкоголя. Однако вскоре между ним и случайной знакомой произошла ссора.

Вологжанин схватил женщину за шею сжимая ее и перекрывая доступ кислорода на длительное время, после чего откинул женщину на землю нанес не менее 4 ударов ногами по туловищу, после чего вооружившись находящимся рядом обломком бетонной плиты, с целью довести свой преступный умысел до конца, нанес им не менее 5 ударов по голове и телу потерпевшей.

После этого вологжанин скрылся с места совершения преступления, не оказав какой-либо медицинской помощи, не вызвав скорую медицинскую помощь потерпевшей.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Вологодский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор, которым приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пользу родственника погибшей вологжанки с подсудимого взыскан моральный вред в сумме 2 000 000 рублей», — сообщает прокуратура города Вологды.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками судебного заседания.