В Вологодской области снижается доля молодых работников

Численность российских работников в возрасте 15–29 лет во втором квартале 2022 года снизилась относительно аналогичного прошлогоднего периода на 1,19 млн человек, или на 10,1% – подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Доля молодых работников сократилась до минимальных 14,7%.

Количество работающей молодежи уменьшилось в подавляющем большинстве регионов. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Пензенской области (–23,9%), Забайкальском крае (–22,5%), Москве (–22,1%), Марий Эл (–21,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (–19,3%), Калужской области (–18,9%), Кабардино-Балкарии (–18,7%), Санкт-Петербурге (–17,9%), Костромской области (–17,8%) и Московской области (–17,3%).

Только в 10 регионах работников до 30-ти стало больше: в Чукотском автономном округе (+15,3%), Хакасии (+10,1%), Курганской области (+9,1%), Архангельской области (+8,9%), Карачаево-Черкесии (+7,9%), Саратовской области (+7,8%), Карелии (+6,2%), Рязанской области (+5,2%), Магаданской области (+5%) и Дагестане (+1,8%).

В Вологодской области количество молодых сотрудников по сравнению с прошлым годом упало на 7100 человек. В процентном соотношении это минус 7,8%.

Как поясняют, эксперты в апреле – июне 2022 года среднемесячная общая численность занятых в России увеличилась в годовом выражении на 394 тыс., до 71,9 млн человек. Сокращение работников произошло лишь среди возрастной категории до 30 лет (–1,19 млн), а также среди пенсионеров от 70 лет и старше (–47 тыс.).

Особенно заметно уменьшилась численность работников в возрасте 25–29 лет, то есть рожденных в кризисные 1992–1997 годы. Это значимая для экономики категория молодых специалистов, успевших приобрести профессиональный опыт и обладающих высокой работоспособностью. За год их стало меньше на 674 тыс. человек. Количество работников 20–24 лет (родившиеся в 1998–2002 годы), то есть начинающих специалистов, уменьшилось на 461 тыс. Самая юная и малочисленная категория на рынке труда, 15–19-летних, занятых в основном подработками в перерывах от учебы, сократилась на 54 тыс. человек.

В результате за год средний возраст работающего россиянина увеличился примерно на 5 месяцев, до 42 лет 2 месяцев.

«Количество работников младше 30 лет планомерно уменьшается с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной группы стали выбывать родившиеся в 80-х, а им на смену начало приходить немногочисленное поколение 90-х. Всего за последние 10 лет, со II квартала 2012 года по II квартал 2022 года, численность молодых работников уменьшилась на 6 млн человек, или на 36,3%. При этом за то же время общее число занятых выросло на 1,85 млн человек. Продолжающееся снижение численности молодых работников, таким образом, в первую очередь связано с демографической ямой 90-х годов. В силу объективных демографических причин количество работающей молодежи в ближайшие годы продолжит сокращаться. Оно может начать расти во второй половине 20-х годов, когда рынок в значительной мере пополнится представителями поколения 2000-х, более многочисленного по сравнению с родившимися в 90-е», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В последние годы процесс вымывания молодежи с рынка труда ускорился. В 2022 году количество занятых в возрасте до 30 лет впервые упало ниже 11 млн человек. Во втором квартале численность работающей молодежи уменьшилась в годовом выражении на 10,1%, или на 1,19 млн человек, до 10,55 млн. Это 14,7% от всех занятых, что является историческим минимумом. К примеру, 10 лет назад доля молодых работников оценивалась в 23,6%.

Сильнее количество молодых работников сокращалось только в разгар пандемии коронавируса: во втором квартале 2020 года численность занятых в возрасте до 30 лет уменьшилась в годовом выражении на 11,4%, или на 1,5 млн человек. Тогда, помимо демографического фактора, на это дополнительно повлияли карантинные ограничения и отток трудовых мигрантов, значительная часть которых относится к категории до 30-ти.