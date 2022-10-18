В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка

18.10.2022 [Происшествия]

Мужчина, который 14 октября пытался увести из автобуса чужого ребенка, задержан. Об этом NewsVo сообщили в УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области задержали схожего по описанию мужчину 1975 года. Сейчас идут проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также он доставлен в следственный комитет. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 14 октября в 48 автобусе неизвестный мужчина едва не вывел из салона чужого ребёнка. Его остановила мама мальчика, которая стояла неподалеку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По записи видно, что мама стояла немного поодаль ребенка, а он сидел на кресле. Когда автобус остановился, незнакомый мужчина взял ребенка за руку и попытался вывести из автобуса. Стоявшая неподалёку мама была отвлечена вторым малышом и лишь в последний момент сумела заметить, что её сына выводит за руку незнакомый мужчина. Женщина выхватила своего сына из его рук мужчины, а тот спокойно вышел из салона.

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