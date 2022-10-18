В Госдуме предложили отменить отсрочку по мобилизации для сенаторов и депутатов

18.10.2022 [Политика]

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Думы. 

«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу пo мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — написал в своем ТГ лидер партии Сергей Миронов.

Также сообщил, что проекте предусмотрено, что в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил РФ.

Коллеги не поддержали инициатив СР. Против законопроекта выступил сенатор Клишас. Представители партии «Единая Россия» и КПРФ также отказались идти воевать вместе со всеми россиянами.

«Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах. Депутат избран гражданами для исполнения депутатских полномочий! Это и есть долг перед гражданами страны», — заявил депутат от «Единой России» Олег Морозов.

Тэги: депутаты, законопроекты, мобилизация

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