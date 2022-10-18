В Никольском районе полицейские отговорили юношу прыгать с моста

В Никольском районе участковые уполномоченные полиции Александр Кокшаров и Алексей Топорков отговорили юношу прыгать с моста.

Инцидент произошёл на переправе через реку Юг. Полицейские увидели, как двое молодых людей пытаются удержать своего товарища, который перелез через перила моста. Участковые оттащили его на безопасное расстояние и доставили в дежурную часть.

«Как оказалось, 19-летний житель Никольского района, находясь в угнетенном душевном состоянии и злоупотребив алкоголем, решился на отчаянный поступок, но на момент происшествия полностью не осознавал своих действий», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские провели с молодым человеком беседу и убедили его больше так не делать.