В Никольском районе полицейские отговорили юношу прыгать с моста

18.10.2022 [Происшествия]

В Никольском районе участковые уполномоченные полиции Александр Кокшаров и Алексей Топорков отговорили юношу прыгать с моста.

Инцидент произошёл на переправе через реку Юг. Полицейские увидели, как двое молодых людей пытаются удержать своего товарища, который перелез через перила моста. Участковые оттащили его на безопасное расстояние и доставили в дежурную часть.

«Как оказалось, 19-летний житель Никольского района, находясь в угнетенном душевном состоянии и злоупотребив алкоголем, решился на отчаянный поступок, но на момент происшествия полностью не осознавал своих действий», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские провели с молодым человеком беседу и убедили его больше так не делать.

Тэги: спасли, полицейские, пьяный
Фото пресс-службы областного УМВД

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