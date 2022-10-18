Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации

18.10.2022 [Политика]

В 39 регионах России сообщили о завершении частичной мобилизации. 

Первой план по мобилизации выполнила Республика Тыва. В Республике уже 29 сентября сообщили о завершении мобилизационных мероприятий. 30 сентября о завершении набора резервистов доложили глава Бурятии Алексей Цыденов и власти Хакассии.

Частичная мобилизация завершена в Новосибирской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Астраханской, Калининградской, Омской и Орловской областях. И в республиках: Чечня, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Карелия, Кабардино-Балкария, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Бурятия, Хакасия, Крым, Якутия.

Также о завершении мобилизации сообщили: ХМАО-Югра, Еврейская АО, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Ставропольский края, ЯНАО.

17 октября частичная мобилизация закончилась Москве и Подмосковье. 

Остальные регионы должны закончить мобилизационные мероприятия в ближайшие две недели. Такое поручение дал Путин. 

 

Тэги: мобилизация, военная спецоперация

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