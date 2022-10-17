Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

17.10.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

В Харовске жители возмущены ходом ремонта дворовых территорий. Они переживают, что качество асфальта во дворах оставит желать лучшего, так как сметы на них были уменьшены, а ремонт затягивается. При этом власти Харовска неожиданно решили отремонтировать двор, которого вообще нет в списках на ремонт. Зато там живет заместитель главы районной администрации. 

Сроки контракта уже поджимают, а техника на Энергетиков, 17а так и не появилась. Щебень брошен в лужи, а на парковке его вообще нет. При этом крайний срок укладки асфальта в этом дворе — 20 октября. Так в Харовске идет ремонт дворов по программе Комфортной городской среды. 

Харовск. Энергетиков,17а

В сентябре прошлого года в Харовской газете «Призыв» опубликовали информацию о том, что району выделено порядка 30 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий и строительство детского городка. Решение было принято в начале сентября 2021 года на градостроительном совете под руководством губернатора области Олега Кувшинникова.

На ремонт 10 дворовых территорий было решено направить 15,2 миллиона рублей. В план ремонтных работ на 2022 год вошли два двора на улице Энергетиков, у домов № 17 и 17а, два двора на улице Куйбышева, у домов № 11 и 13, и двор на Пушкина, 9. В 2023 году придет очередь еще пяти городских дворов по адресам: д. 14 и 14а на улице Ленинградской, 18 и 18а на улице Красное Знамя и д. 15 на Куйбышева.

Жители Энергетиков, 17а обрадовались новости о том, что их двор будет отремонтирован. Однако, асфальта они все еще не увидели. 

Контракт на ремонт пяти дворов в Харовске был подписан 5 сентября. Сумма контракта составила 7 404 730 рублей, при этом после госэкспертизы произошло снижение стоимости ремонта дворов на 200 тысяч. 

В сентябре ремонтные работы были начаты. Но не во всех дворах. Так, на улице Энергетиков 17а, асфальт все еще не уложен. 

При этом жители попросили из-за ремонта двора перенести контейнерную площадку, так как асфальт во дворах кладут тонким слоем и жители уверены, что его просто разобьет мусоровозами. Власти, вроде, с людьми согласились, но в то же время ничего не сделали. 

Контракт на ремонт дворов истекает 20 октября. Но во дворе на Энергетиков,17а, не то что контейнерная площадка не перенесена, а ремонтные работы практически не начаты. 

Инициативная группа жителей дома обратилась в приемную губернатора.  Они просили изыскать возможность увеличения финансирования проекта по ремонту дворовых территорий в виду удорожания стройматериалов  и произвести распределение денежных средств не всем дворам поровну, а исходя из фактического состояния дворовых территорий. 

К тому же люди задались вопросом, почему в Харовске идет ремонт двора, которого вообще не было в списках на благоустройство. Так, пока жители Энергетиков, 17а ждут ремонта, на Прокатова, 58 он уже идет. В этом доме живет заместитель главы районной администрации. Но этого дома не было в списке на ремонт. 

« Глава администрации района Тихомиров О. В. проживает на Куйбышева 13, зам. главы Белов А. В. на Прокатова 58. Данные дворы находятся в удовлетворительном состоянии, а Прокатова 58, вообще не было в списке на ремонт. Но Тихомиров на это замечание ответил, что хотите или нет все равно будем делать двор Прокатова 58. Почему так. Если ты у власти, значит ты сделаешь для себя получше. А если мы с 2017 г. пишем во все инстанции, то нас надо наказать. Чтоб не повадно было жаловаться. Просто какая-то дискриминация. Полный беспредел. Все это было написано в нашем обращении Вам и помощи мы просили у Вас. Пожалуйста не отправляйте наши обращения в Харовск. Мнение наших горе руководителей мы знаем. Кроме как обещаний ничего не делается. С 2017 г. не нашли 20 т. руб на ПГС, чтоб засыпать ямы во дворе и междворовый проезд. Одни отписки», — написала инициативная группа дома губернатору.

Олег Кувшинников ответил, что по информации администрации, по состоянию на 27 сентября 2022 года начата подготовительная работа для дальнейшей укладки асфальта в дворе на у. Энергетиков д. 17а.

Подготовительная работа в этом дворе, действительно, велась. Туда привезли щебень, спустили его прямо в лужи и раскатали тонким слоем. При этом, на парковке, которая в будущем должна быть заасфальтирована, щебня вообще нет. 

 

Энергетиков,17а

За три дна до окончания контракта изменится ли ситуация? Таким вопросом задаются люди. 

«Все работы, по заверению подрядчика, будут выполнены в срок до 15.10. 22г. Что касается дворовой территории ул. Прокатова д. 58, коллеги ее соотносят с дворовой территорией ул. Пушкина д. 9, т. к. имеют единую стоянку, единые заезды для автомобилей». 

У людей в голове не укладывается как ремонт двух разных дворов могли объединить под одним адресом на Пушкина.

«Почему Ваши коллеги при планировании объектов для ремонта в Градсовет 2021 не включили двор Прокатова 58. У двора Пушкина 9 есть свои границы, которые утверждены кадастровой палатой Вологодской области. И дворовая территория Прокатова 58, ну никак туда не попадает. Если следовать логике Ваших коллег, то надо было ещё включить туда двор Прокатова 60 и Пушкина 7. Зачем тогда все Ваши ответы, департамента строительства администрации Харовского района. Если как Вашим коллегам захотелось они так и сделали — по своему, независимо от решения Градсовета. А заезд на дворовую территорию у каждого дома есть свой, как и стоянка. Также как и у Энергетиков 17 и 17а, но по крайней мере в решении Градсовета было указано две дворовые территории 17 и 17а. А Прокатова 58 — НЕТ ни одном решении и ответе. Получается это нецелевое использование бюджетных средств», — написали жители губернатору. 

Ход ремонта на Прокатова,58

Как оказалось, Прокатова, 58 даже в сметы была включена под адресом Пушкина, 9. Но жителям на Энергетиков, 17а от этого легче не становится. 17 октября они так и не увидели техники у себя во дворе. Заместитель главы Харовского района в это время любуется ее работой у своего подъезда. Также уложен асфальт и у дома главы администрации, но он был в списках на ремонт.

Тэги: дворы, ремонт асфальта

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