Жителя Череповца осудили за получение взятки

17.10.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном пунктами «в» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Установлено, что мужчина, занимая должность начальника участка, а после начальника производства коммерческой организации, в период с февраля 2018 года по июнь 2021 года незаконно получал деньги от другой коммерческой организации.

«Незаконное вознаграждение в общей сумме 201 тыс. рублей мужчина получил за то, что в интересах подрядной организации, выполняющей на территории предприятия ремонтные работы, организовал вывоз строительных отходов, силами других подрядчиков, контроль за деятельностью которых входили в его служебные полномочия, когда подрядная организация должна была самостоятельно и за свой счет вывозить строительный мусор», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штраф в размере пятикратной суммы коммерческого подкупа в сумме 1, 005 млн. рублей. Незаконно полученные деньги (201 тысячу рублей) взыскали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: коммерческий подкуп, суд, приговор

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