Роспотребнадзор предостерегает вологжан от употребления в пищу мухоморов

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области предостерегает вологжан от употребления в пищу мухоморов.

«В сети все чаще предлагают купить шляпки мухоморов, БАДы и препараты на основе этого гриба, а некоторые предприимчивые бизнесмены даже готовы угостить „мухоморным бургером“», — говорится в сообщении в группе ведомства в соцсети.

Роспотребнадзор напоминает, что красный мухомор — ядовитый психоактивный гриб, содержащий целый ряд токсичных соединений, которые свободно проникают через гематоэнцефалический барьер мозга и напрямую воздействуют на центральную нервную систему.

«В числе „мухоморных“ ядов — мускарин, вызывающий уменьшение сердечного выброса, мусцимол, муказон (изомер мускарина), а также иботеновая кислота, которая нейротоксична и приводит к разрушению клеток головного мозга», — также говорится в сообщении ведомства.

Употребление мухомора в пищу может привести к серьезному отравлению и спазму мышц. Не исключена также атрофия мышечных тканей или даже остановка сердцебиения.

При передозировке гриб вызывает судороги, отек легких, удушье и кому — вплоть до летального исхода. Отмечается, что в 2021 году количество тяжёлых случаев отравлений мухоморами выросло на 40%.