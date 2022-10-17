Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности

17.10.2022 [Экономика]

Россияне дали оценку школьному образованию. Более половины респондентов (54%) считают его удовлетворительным или более чем удовлетворительным, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*.

Треть россиян (34%) отметили, что в школе их детей наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).

Россияне рассказали, что хотели бы поменять в школьном образовании.

Четверть респондентов (26%) хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии (по 19%), а также информационная безопасность (15%). Еще 8% отметили «зеленые уроки» с информацией об осознанном потреблении.

27% респондентов предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу «учитель всегда прав». Еще 11% опрошенных предлагают оснастить школы современной техникой, а 8% — отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.

СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» выяснили, как россияне выбирают школу для своих детей. 40% отталкиваются от близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.

*Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года «Росгосстрах» отметил 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: финансовая грамотность, банки

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
В Вологде семь человек спасли из пожара в доме на улице Петрозаводской
С начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек
«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников
Житель Москвы получил штраф за прослушивание украинской музыки в салоне авто
В Вытегре вынесен приговор в отношении банды вымогателей
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На актера Артура Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника
Жителя Череповца осудили за получение взятки
Бесплатное диспансерное наблюдение детей и взрослых
В Череповце девятилетний ребёнок попал под машину
В правительстве Вологодской области упразднили должность председателя
Роспотребнадзор предостерегает вологжан от употребления в пищу мухоморов
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

320
0
17.10.2022 [БлогоVO]

Оказывается, в Вологде уже как минимум два месяца нет импортных вакцин для кошек

151
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

474
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика