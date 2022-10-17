Ася Поточкина из Череповца стала победителем Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению

17.10.2022 [Общество]

Школьница Ася Поточкина из Череповца стала победителем Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению в секции «Природное наследие родного края».

Девочка занимается во Дворце детского и юношеского творчества имени Алексеевой в городе металлургов под руководством Нины Ляпковой.

– Заочный тур федерального этапа Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению состоялся в середине сентября в формате онлайн-викторины. Задания были опубликованы на сайте юныйтурист.рф. Финал проходил с 10 по 14 октября в онлайн формате. Состоял он из трех конкурсов: мини-исследование на заданную тему, атрибуция музейного предмета, викторина из 20 вопросов на 40 минут под видеонаблюдением, – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

На конкурс Ася представила работу «Реконструкция Царицынского парка Москвы и Соляного сада Череповца». На втором этапе выполнила атрибуцию музейных предметов: монета 3 рубля 2016 года — 1000 лет «Русской Правды» и компас жидкостный военный маршевый. На третьем – прошла викторину.
 

Тэги: школьники, школьные олимпиады, Победа

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