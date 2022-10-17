Три научно-популярные лекции пройдут в Вологде 22 и 23 октября

17.10.2022 [Культура]

Три научно-популярные лекции пройдут в Вологде 22 и 23 октября. Эти «био-выходные» приготовили для вологжан научно-популяризаторская артель «Научпоп», информационно-библиотечный комплекс ВоГУ и Централизованная библиотечная система Вологды.

Лекция «Тайная жизнь водоемов Вологды» (7+) пройдет 22 октября в 15:00 в библиотеке на Гагарина, 35. Прочтет лекцию Екатерина Лобуничева – старший научный сотрудник Вологодского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

– Мы поговорим об особенностях водных объектов нашего города и их обитателей. Чаще всего водные животные ассоциируются у нас с рыбами. Но, помимо этих заметных для человека животных, в реках и прудах живет большое количество разнообразных обитателей. В капле воды среднего размера можно обнаружить десятки организмов. Часто они невидимы невооруженным глазом, но их роль в водоемах очень важна. Их внешний вид и строение впечатляют своим разнообразием. Какие животные обитают в водотоках и водоемах нашего города? К каким экологическим и таксономическим группам они принадлежат? Об этом вы узнаете из лекции, говорится в анонсе мероприятия.

Необходима предварительная запись по телефону – (8172) 53 18 71.

Две лекции, которые назначены на воскресенье, пройдут в режиме онлайн специально для вологжан.

Лекция «Вымирания - великие и ужасные» (11+) состоится 23 октября в 12:00. Ее прочтет Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея.

– О вымираниях слышали все. Вымерли дронты и стеллеровы коровы, динозавры и мамонты. Но далеко не все вымирания равнозначны. Что они вообще представляют из себя: катастрофу или естественный процесс? Как отличить фоновые вымирания от массовых? Какие вымирания ученые называют «великими» и в чем причина самых грозных вымираний? Действительно ли сейчас происходит «шестое великое массовое вымирание»? Подробнее об этом вы узнаете из лекции, – сообщается в анонсе.

Лекция «Почему птицы такие маленькие?» (11+) состоится 22 октября в 15:00. Ее прочтет Дмитрий Пащенко, палеонтолог, научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук, и администратор науч-поп паблика «Инженерная биология».

– Фантастическая литература часто изображает нам гигантских летающих животных – от огромной птицы Рух из приключений Синдбада-морехода, до огнедышащих драконов каждого первого современного фэнтези. Однако самые крупные современные летающие животные далеки даже от человеческих размеров - ни о каких полётах верхом на них или о том, чтобы они могли унести человека к себе в гнездо для прокорма птенцов, не может быть и речи. Интуитивно нам кажется, что всё дело в весе тела - чем крупнее объект, тем тяжелее ему летать. Однако сконструированные человеком многотонные самолеты намекают, что не все так однозначно с этой простой мыслью. Так почему же птицы такие маленькие? О разных аспектах, не позволяющих птицам вырасти большими, мы и поговорим на лекции, – рассказывают организаторы.

Зарегистрироваться на воскресные онлайн-лекции можно по ссылке. Ссылки на трансляции организаторы пришлют вам в личные сообщения в социальной сети ВКонтакте.

Обращаем ваше внимание, что все три вышеперечисленные лекции бесплатные.
 

Тэги: лекции, наука, палеонтология, биология

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