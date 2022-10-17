Череповецкие волейболистки одержали две победы в четырёх матчах второго тура чемпионата Высшей лиги «А»

Две победы в четырех матчах одержали волейболистки череповецкой «Северянки» во втором туре Чемпионата Высшей лиги «А».

Игры прошли в городе Металлургов с 13 по 16 октября. Череповчанки дважды, с одинаковым счётом 3:0, обыграли московский «Луч». Матчи против «Мурома» из Владимировской области сложились, к сожалению, не в пользу череповчанок. В первой встрече «Северянка» проиграла со счётом 1:3. В матче накануне, уступая 0:2 по сетам, череповчанки смогли выровнять игру и перевести её на тай-брейк, но в пятой укороченной партии до 15 очков все равно проиграли. Счет по сетам 2:3 (23:25, 19:25, 25:17, 25:15, 12:15).

«Хочу извиниться перед болельщиками. Такие матчи, конечно, надо выигрывать. Удалось переломить ход игры, но в конце вот так вот проиграть. Местами бездарно в пятой партии. Третий и четвертый сеты были на высоте, команда играла, а в пятой партии остановилась. Не помогли и замены. Болезненно у нас проходит смена поколений. Будем стараться побеждать. Надо возвращать себе лидерство», — сказал после игры против «Мурома» главный тренер «Северянки».

Также Роман Самбурский подвел итоги всего тура:

«Надо было выигрывать минимум три матча. Сегодняшнюю игру надо было брать. У лидеров по два поражения, у нас уже три — пока отстаём».

Следующий тур чемпионата Высшей лиги «А» пройдет с 3 по 6 ноября, «Северянка» проведёт его в тёплом городе Анапа. Череповчанки проведут вновь 4 матча: по две игры с «Уралочкой-2-УрГЭУ» из Свердловской области и «Уфимочка-УГНТУ».