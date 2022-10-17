Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане активно провели первый период, вот только забить смогли лишь один гол. Александр Жабреев, после наброса Кирилла Пилипенко поймал шайбу и с разворота отправил её в ворота Максима Третьяка, открыв таким образом счёт не только в матче, но и своим голам за «Северсталь».

Во втором периоде активней были хозяева, правда забить никому не удалось. А на 7-й минуте заключительного отрезка игры Даниил Вовченко после быстрой контратаки удваивает преимущество череповчан. Спустя почти три минуты сочинцы одну шайбу отыграли, казалось возродилась интрига, но развить свой успех им так и не удалось. Матч завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Разина.

«Будучи тренером » Автомобилиста« и „Северстали“ не раз бывал в Сочи. Здесь всегда очень захватывающие игры. Мы и проигрывали, потом в концовках выигрывали, мы и 3:0 выигрывали — проиграли, и 4:0 выигрывали — проиграли. Сегодня, наверное, первая игра, когда более-менее спокойно. Тут приятно играть в хоккей, утром можно позагорать, вечером поиграть в хоккей. Хорошо, что сегодня всё хорошо закончилось, потому что контролировали игру. Сыграли очень хорошо первый период, нормально второй, до счёта 2:0 полностью контролировали ход матча, но потом дали сопернику „вдохнуть воздуха“. В концовке, кроме штанги, в принципе, особых моментов не допускали», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане этой игрой завершили трехматчевую выездную серию, в которой одержали две победы и один матч проиграли, но в серии послематчевых буллитов, а значит одно очко все-равно взяли. Следующий матч «Северсталь» проведёт уже завтра, на своём льду «жёлто-чёрные» примут ярославский «Локомотив».