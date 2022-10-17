Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям отказаться от иностранных мессенджеров в школах

Минпросвещения запретило учителям и родителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве рекомендуют учителям и родителям перейти на использование «VK Мессенджера». Такие рекомендации поступили сразу в несколько регионов. Среди них Хабаровский край, Курская и Нижегородская области. Власти последней помимо WhatsApp, Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive.

В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.