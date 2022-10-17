В Вологодскую область придут заморозки и снег

17.10.2022 [Общество]

В Вологодскую область приходит поздняя осень. Заморозки и снег ожидаются в Вологодской области в 20-х числах октября.

«В начале новой недели в атмосфере произойдут существенные перемены, погодная инициатива перейдет к североатлантическим циклонам. В ночь на понедельник, начиная с западных районов, пройдет небольшой дождь. Днем во всем регионе будет наблюдаться облачная дождливая погода, усилится ветер, днем +6,+11 тепла», — сообщают в Вологодском ЦГМС.

В последующие дни область будет находиться в тыловой (наиболее холодной) части циклона, начнется постепенное похолодание. По предварительным данным, во второй половине недели возникнут условия для осадков в виде мокрого снега.

Тэги: погода, похолодание

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