К 2027 году трасса между Вологдой и Череповцом должна стать четырехполосной

17.10.2022 [Общество]

К 2027 году трасса между Вологдой и Череповцом должна стать четырехполосной. Об этом на международном форуме «Дорога-2022» в Казани рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Так, к 2024 году предстоит реконструировать и расширить 75 километров дороги. Трасса между областным и промышленным центром является самой загруженной в Вологодской области. Пиковая нагрузка составляет около 45 тысяч автомобилей в сутки. 2 полосы давно не справляются с потоком машин, поэтому фиксируется высокая аварийность и самая высокая смертность на Северо-Западе.

Сейчас расширено до 4 полос 24 километра. В этом году идет реконструкция 21-километрового участка от Лесково до поворота на Стризнево. Также дорожники приступили к ремонту дороги в 30 километров от Шексны до череповецкого аэропорта.

Объем финансирования до 2025 года составит более 20 миллиардов рублей. На оставшийся участок ведется разработка проектно-сметной документации. Затраты на него составят приблизительно 10 миллиардов рублей.

Тэги: трассы, ремонт дорог

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