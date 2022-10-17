Семьям с тремя детьми рассказали, как вернуть мобилизованных отцов домой

Родственникам мужчин, у которых трое детей, надо прийти в военкомат, если они хотят ускорить возвращение мобилизованных домой.

О том, что отцы троих детей подлежат возврату из учебных пунктов, куда их мобилизовали, ранее сообщил уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони.

«Не дожидаясь внесения изменений в федеральное законодательство, Генштаб РФ принял решение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации тех мужчин, у которых трое детей до 16 лет. Эти вологжане должны вернуться домой», — написал он у себя на странице.

Он пояснил, как можно оперативно вернуть таких мобилизованных домой. Так, их родственникам необходимо прийти в военкомат, взяв с собой свидетельства о рождении детей. Военкомы предупреждены. Списки таких вологжан будут отправлены в военные учебные центры для их возвращения домой.