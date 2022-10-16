Завершился капитальный ремонт здания музея поэта Яшина в Никольске

16.10.2022 [Культура]

Завершился капитальный ремонт здания Историко-мемориального музея поэта Александра Яшина в Никольске Вологодской области.

– Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, входной группы и фасада здания, – сообщают сотрудники музея.

Музей находится в центре города, в его исторической части и считается визитной карточкой районного центра. Ежегодно музей принимает более 5 тысяч посетителей.

Решение о проведение капитального ремонта здания музея было принято на Градостроительном совете при Губернаторе области в Никольском районе 24 июня 2021 года.
Здание, в котором сейчас располагается музей, было построено в 1835 году купцом Лешуковым как жилой особняк, сообщает сайт «Культура в Вологодской области». Это большое двухэтажное кирпичное здание со скругленными углами главного фасада, выдержанное в стиле развитого провинциального классицизма.

С 1997 года в этом здании находится Историко-мемориальный музей Александра Яшина.

Александр Яшин (настоящая фамилия – Попов – ред.) родился в 1913 году в деревне Блудново Никольского уезда Вологодской губернии. Русский советский прозаик, поэт и журналист, военный корреспондент, один из основоположников вологодской литературной школы и основатель Вологодского отделения Союза писателей. Творчество Яшина как получало высокое одобрение (Сталинская премия за поэму «Алёна Фомина» – ред.), так и подвергалось жестокой критике за «очернение советской действительности» (рассказ «Рычаги», повесть «Вологодская свадьба» – ред.).

Фото Историко-мемориального музея поэта Александра Яшина

Тэги: капремонт, музей, Александр Яшин

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