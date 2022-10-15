В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин

Пять противотанковых мин нашли местные жители в лесу вблизи посёлка Дубровское в Вологодском районе.

О находке сообщили правоохранителям. Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Вымпел» Управления Росгвардии по Вологодской области обследовали боеприпасы и установили, что они учебные.

«Данными предметами оказались 5 противотанковых учебных мин УТМ-62. Учебные мины не взрывоопасны и не представляют опасность для окружающих», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Мины передали полицейским.