Череповецкие конькобежцы завоевали две медали на соревнованиях в Коломне

15.10.2022 [Спорт]

Две медали принес череповецким спортсменам второй день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина», который проходит в подмосковном городе Коломна, на ледовом овале одноименного конькобежного центра.

Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 1500 метров среди женщин с результатом 1:57,34. Для череповчанки это золото стало вторым на текущем первенстве. Днём ранее, напомним, она финишировала первой на дистанции вдвое длиннее.

Артём Арефьев взял серебро в спринте. Молодой человек представляет на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург. Арефьев занял второе место на пятисотметровой дистанции, уступив победителю — Антону Мурашову — 19 сотых секунды.

Соревнования завершатся уже в эти выходные.

Тэги: конькобежный спорт, соревнования, медали, награды

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
В Вологде горел цирк у ТЦ «Рио»
Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество
В Вологде семь человек спасли из пожара в доме на улице Петрозаводской
С начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек
В Сизьме Шекснинского района трое неизвестных пытались обворовать храм святителя Николая Чудотворца

Похожие новости

Череповчанка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

На своей любимой дистанции 3 000 метров она заняла первое место

340
0

Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

В личных соревнованиях приняли участие около 300 конькобежцев из 25 регионов России

470
0

Череповчанка Евгения Лаленкова установила рекорд катка на Чемпионате России по конькобежному спорту

Чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье прошел в Иркутске, на арене Ледового дворца «Байкал» 19–20 марта

778
0

Череповчане Артем Арефьев и Евгения Лаленкова вошли в состав сборной России по конькобежному спорту

Новый состав сборной России опубликовал Союз конькобежцев

1569
0

Череповчанка Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали в командной гонке преследования

Финальные забеги командной гонки преследования прошли сегодня на Олимпийских играх в Пекине

1107
0

Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали на дистанции 1500 метров

Череповчанка показала результат 1:55,74, заняв 9-е место

1857
0

Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова вошла в десятку сильнейших в Пекине

На дистанции 3000 метров Евгения стала лучшей среди российских спортсменок на олимпиаде

1760
0

Юная вологжанка взяла две медали всероссийских соревнований по конькобежному спорту

В соревнованиях «Первенство школы чемпионов Екатерины Лобышевой» принимали участие спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет

1146
0

Вологодский конькобежец Николай Трусов взял бронзу третьего этапа Кубка России

Соревнования прошли в Челябинской области

1128
0

Череповецкая конькобежка взяла два золота всероссийских соревнований

VII Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» проходят в Конькобежном центре «Коломна»

1011
0

Череповчанка Евгения Лаленкова взяла золото на кубке мира по конькобежному спорту

Соревнования прошли в выходные на ледовом овале в канадском городе Калгари

1065
0

Вологжанин Николай Трусов взял второе золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования проводятся в немецком городе Инцелле

1245
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На озере в Белозерском районе мужчина выпал из лодки и утонул
Череповецкие конькобежцы завоевали две медали на соревнованиях в Коломне
В Вологде выбрали нового директора молодёжного центра «ГОР. СОМ35»
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Кирилловском районе
Вологжанин Антон Востриков завоевал серебро на соревнованиях по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
15 октября в Вологде пройдёт общегородской субботник
 
12.10.2022 [Общество]

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

879
0
14.10.2022 [БлогоVO]

Новой Набережной в Белозерске вновь нанесён ущерб

552
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

326
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика