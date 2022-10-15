Череповецкие конькобежцы завоевали две медали на соревнованиях в Коломне

Две медали принес череповецким спортсменам второй день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина», который проходит в подмосковном городе Коломна, на ледовом овале одноименного конькобежного центра.

Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 1500 метров среди женщин с результатом 1:57,34. Для череповчанки это золото стало вторым на текущем первенстве. Днём ранее, напомним, она финишировала первой на дистанции вдвое длиннее.

Артём Арефьев взял серебро в спринте. Молодой человек представляет на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург. Арефьев занял второе место на пятисотметровой дистанции, уступив победителю — Антону Мурашову — 19 сотых секунды.

Соревнования завершатся уже в эти выходные.