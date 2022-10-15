В Вологде выбрали нового директора молодёжного центра «ГОР. СОМ35»

15.10.2022 [Общество]

В Вологде выбрали нового директора молодёжного центра «ГОР. СОМ35», сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурсная комиссия выбрала на должность Яну Андрееву, которая ранее вела воспитательную работу со студентами в Вологодском кооперативном колледже. Всего на должность претендовали четыре человека: они представили комиссии планы на развитие молодежного центра на 2023 год. Жюри, которое возглавил мэр Вологды Сергей Воропанов, оценило программы конкурсантов по уровню эффективности идей, их реалистичности, актуальности и целостности. Особенное внимание уделялось новым проектам, которые могут быть реализованы в Вологде.

«Самый главный критерий отбора — это программа развития молодежного центра „ГОР.СОМ35“, в которой кандидат показывает свое видение развития молодежной политики в нашем городе. Члены комиссии отметили лучшие предложения всех кандидатов, которые могут быть реализованы в следующем году: это изменения в работе молодежных ТОСов, Администрации, создание городского студенческого совета. Яна Андреева, по мнению большинства членов жюри, представила наиболее развернутую программу и предложила новые направления участия молодежи в жизни города. Я думаю, мы реализуем их в ближайшее время», — отметил мэр.

Основным предложением Яны Андреевой стало создание в Вологде городского студенческого совета, который будет помогать обучающимся ВУЗов и ССУЗов участвовать в общественной жизни города.

«Молодежный центр задал высокий уровень, это классная база для работы. Чтобы молодежь интересовалась жизнью города больше, необходимо ввести новые проекты и направления. Один из интересных проектов, который я хочу предложить — это проект, направленный на объединение всей молодежи города: школьники, студенты и работающая молодежь, чтобы они взаимодействовали между собой. Также будем работать над оптимизацией структуры молодежного центра», — рассказала Андреева.

Другими направлениями программы нового руководителя центра стали: продвижение молодежных ТОСов, развитие Российского движения детей и молодежи, активное использование нового территориального пространства для молодежи «Салют», экологические направления в работе центра, функционирование Доброцентра на базе «ГОР. СОМ35» и другие.

Администрация города заключит с Яной Андреевой контракт сроком на один год. По окончании контракта будут подведены итоги работы нового директора, а после стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.

Тэги: Горком, молодежь, директор, конкурс

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