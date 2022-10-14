В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии

В Череповце суд вынес приговор 26-летнему гражданину Азербайджана, признанному виновным в развратных действиях без применения насилия, половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, изготовлении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на двенадцать лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С осуждённого также взыскали миллион рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.