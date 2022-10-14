15 октября в Вологде пройдёт общегородской субботник

В Вологде 15 октября пройдёт общегородской субботник, сообщает пресс-служба администрации города.

Ожидается, что мероприятия по уборке пройдут на 100 площадках: это парк Мира, парк Победы, Ковыринский парк, Кремлевский сад, набережная реки Вологды, аллея Славы на ул. Луначарского и отдельные улицы в разных микрорайонах города. К подготовке города к зиме присоединятся организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы, а также все желающие вологжане.

Участников обеспечат всем необходимым инвентарём. Если уборка запланирована во дворах, то за оборудованием можно обратиться в управляющую компанию. Мешки с мусором после субботника с улиц города вывезет подрядчик в соответствии с поступившими заявками. На придомовых территориях мусор будут вывозить управляющие компании.

Заявки на участие в субботниках принимаются в Службе городского хозяйства по телефону 72-23-05. В своих УК, ТСЖ и ТОСах можно узнать, где они организуют уборку территорий.

Отмечается также, что субботник даст старт месячной акции по уборке городских территорий от мусора.