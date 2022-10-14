Два человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Харовске

В Харовске 46-летний мужчина и 53-летняя женщина погибли при пожаре в нежилом доме № 75 на улице Чкалова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило 13 октября в 20:58. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.

«В ходе ликвидации пожара спасательными подразделениями в одной из квартир, в которой проживали 46–летний мужчина и 53-летняя женщина, были обнаружены их тела с признаками воздействия высоких температур. В ходе первоначальных процессуальных мероприятий установлено, что погибшие до пожара пребывали в квартире вдвоем, курили внутри помещения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления причин смерти и возгорания назначены соответствующие экспертизы. По данным МЧС, предварительная причина — неосторожность при курении со стороны погибшего мужчины.